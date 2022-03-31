В Калужской области похолодание начнется в последний день марта
В четверг, 31 марта, в Калужской области ожидается похолодание.
Утром и вечером температура воздуха будет опускаться ниже нуля, днем – в районе +1.
При этом синоптики прогнозируют дождь со снегом.
Порывы ветра в Калуге – до 4 м/с. Влажность воздуха – около 90%.
В пятницу и на выходных ожидаются морозы и новые снегопады.
Существенное потепление, по предварительным данным, в Калужской области возможно только после 10 апреля.
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