В Калужской области похолодание начнется в последний день марта

В четверг, 31 марта, в Калужской области ожидается похолодание.

Утром и вечером температура воздуха будет опускаться ниже нуля, днем – в районе +1.

При этом синоптики прогнозируют дождь со снегом.

Порывы ветра в Калуге – до 4 м/с. Влажность воздуха – около 90%.

В пятницу и на выходных ожидаются морозы и новые снегопады.

Существенное потепление, по предварительным данным, в Калужской области возможно только после 10 апреля.

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