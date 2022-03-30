В Калужской области ожидается облачная погода

В среду, 30 марта, в Калужской области прогнозируют облачную погоду.

Утром температура воздуха составит около -3 градусов, днем – до +4, вечером – в районе нуля.

Существенных осадков не ожидается.

Порывы ветра в Калуге будут достигать 4 м/с. Влажность воздуха – 65%.

По народным приметам, если 30 марта тепло и солнечно, то и апрель с маем будут радовать хорошей погодой. А если на улице холодно, то и весна будет затяжной.

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