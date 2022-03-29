В Калужской области прогнозируют пасмурную погоду

Во вторник, 29 марта, в Калужской области ожидается пасмурная погода без существенных осадков.

Температура воздуха утром составит около +2 градусов, днем – до +5, вечером – в районе нуля.

Выпавший накануне в Калуге снег будет быстро таять. Влажность воздуха составит около 80%, порывы ветра – до 6 м/с.

По народным приметам, солнце пробивается из-за туч - вскоре будет дождь. Снег скоро тает, а вода бежит дружно - жди мокрого лета.

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