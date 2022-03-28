МЧС предупреждает о сильном ветре в Калужской области 28 марта
В понедельник, 28 марта, в Калуге началась метель. На дорогах наблюдается гололедица. МЧС при этом предупреждает об усилении ветра.
По данным спасателей, порывы будут достигать 17 м/с.
МЧС рекомендует не выходить на улицу.
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