МЧС предупредило о сильном ветре и гололедице в Калужской области 28 марта

В понедельник, 28 марта, в Калужской области ожидается усиление ветра и гололедица. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Порывы ветра будут достигать 13-18 м/с.

- При усилении ветра рекомендуем ограничить выход из зданий, находиться в помещениях, - говорится в сообщении спасателей. - Уберите с балконов хозяйственное имущество в дом или подвал. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

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