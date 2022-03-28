В Калужской области прогнозируют холодную неделю

Конец марта и начало апреля в Калужской области будут холодными.

Утром в понедельник, 28 марта, температура воздуха составит около -6 градусов, днем – в районе -2, вечером – около нуля.

Порывы ветра в Калуге будут достигать 7 м/с. В течения дня возможны снег и дождь.

По народным приметам, Воробьи расчирикались – к теплой ясной погоде. Жаворонки прилетели - настоящая весна вступает в свои права.

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