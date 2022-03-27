В Калужскую область вернутся морозы

Утром в воскресенье, 27 марта, температура воздуха в Калужской области составит около -3 градусов, днем – в районе -4, вечером – около -6.

Порывы ветра в Калуге будут достигать 15 м/с. В течения дня возможны снег и дождь.

По народным приметам, мороз предвещает такую же погоду на всю неделю вперед.

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