В Калужской области прогнозируется похолодание на выходных

В Калужской области на выходных прогнозируется похолодание.

Утром в субботу, 26 марта, температура воздуха составит около +4 градусов, днем – в районе +7, вечером – около нуля.

Порывы ветра в Калуге будут достигать 18 м/с. В течения дня возможен небольшой дождь.

В воскресенье ожидается мороз.

По народным приметам, именно в этот день от зимней спячки начинают просыпаться медведи, поэтому сильных морозов больше не будет.

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