МЧС предупредило о сильном ветре и дожде в Калужской области 26 марта
В субботу, 26 марта, в Калужской области ожидается ухудшение погоды. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС.
По информации спасателей, порывы ветра будут достигать 18 м/с. Местами возможен дождь, переходящий в снег.
МЧС рекомендует калужанам не выходить на улицу без лишней необходимости.
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