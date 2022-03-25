МЧС предупредило о сильном ветре и дожде в Калужской области 26 марта

В субботу, 26 марта, в Калужской области ожидается ухудшение погоды. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС.

По информации спасателей, порывы ветра будут достигать 18 м/с. Местами возможен дождь, переходящий в снег.

МЧС рекомендует калужанам не выходить на улицу без лишней необходимости.

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