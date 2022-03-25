В Калужскую область вернется пасмурная погода
После нескольких солнечных дней в Калужской области ожидается скорое похолодание.
Утром в пятницу, 25 марта, температура воздуха составит около нуля градусов. Днем – до +9, вечером – в районе +6.
Днем будет пасмурно, но без осадков.
В начале следующей недели ожидается похолодание до нуля. В Калуге возможен небольшой снег.
По народным приметам, к 25 марта наступает настоящая весна и полностью тает снег.
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