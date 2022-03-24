В Калужской области воздух прогреется до +10

В четверг, 24 марта, в Калужской области сохранится солнечная погода.

Утром температура воздуха составит около +4 градусов, днем – до +10, вечером – в районе +7.

Осадки не ожидаются.

Порывы ветра в Калуге – до 3 м/с. Влажность воздуха – 70%.

По народным приметам, в этот день прилетают чибисы и зяблики, а также начинается движение сока в березе.

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