В Калужской области теплая погода сохранится в середине недели

В среду, 23 марта, в Калужской области сохранится солнечная погода.

Утром будет около +3 градусов, днем – до +10, вечером – в районе +7.

Осадков в Калуге не будет. Порывы ветра – до 2 м/с. Влажность воздуха – 60%.

По народным приметам, если 23 марта дует порывистый северный ветер, то холодная погода продержится еще долго. Если на улице туман - снег растает очень быстро. Круги вокруг луны - к скорому дождю.

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