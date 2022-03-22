В Калужской области прогнозируют солнечную погоду

Во вторник, 22 марта, в Калужской области ожидается солнечная погода.

Температура воздуха утром составит около +2 градусов. Днем – до +10. Вечером – в районе +8. Без осадков.

Порывы ветра в Калуге – до 4 м/с. Влажность воздуха – около 60%.

Такая же погода ожидается в среду. А вот на выходных заметно похолодает, предупреждают синоптики.

В народе 22 марта отмечали вторую встречу весны. Считалось, что с этого дня и до 30 апреля будет сорок утренних морозов - утренников. Если утренники с этого дня идут постоянно, то лето будет теплое.

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