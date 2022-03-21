В Калужской области потеплеет до +10
Утром в понедельник, 21 марта, в Калужской области ожидается около +2 градусов.
Днем потеплеет до +7, местами – до +10. Вечером – около +3.
Осадков не прогнозируется. В Калуге будет солнечно.
По народным приметам, именно в этот день приходит настоящая весна, хотя заморозки еще дадут о себе знать.
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