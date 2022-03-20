В Калужской области ожидается теплая солнечная погода

Утром в воскресенье, 20 марта, в Калужской области ожидается около трех градусов мороза.

Днем потеплеет до +7. Вечером – около +3.

Осадков не прогнозируется. В Калуге будет солнечно и ясно.

20 марта православная церковь почитает память великомученика Василия. В народе этот день называли Василий Капельник, так как с этого дня начинались весенние капели.

По народным приметам, если прилетели журавли, то холодная погода продержится несколько недель, а если прилетели жаворонки, то, наоборот, скоро наступит тепло.

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