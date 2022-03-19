В Калужской области потеплеет на выходных

Утром в субботу, 19 марта, в Калужской области ожидается около пяти градусов мороза.

Днем потеплеет до +4. Вечером – около нуля.

Осадков не прогнозируется. Порывы ветра в Калуге – до 2 м/с. Влажность воздуха – 70%.

В воскресенье ожидается до +7 градусов.

19 марта православные христиане почитают память святых Константина и Елены. В народе этот день связывали с прилетом аистов. Считалось, что аист в небе предвещает скорое теплое лето.

По приметам, если утром 19 марта случились заморозки, то холода сохранятся еще на 40 дней.

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