На Калужскую область надвигается потепление

Утром в пятницу, 18 марта, в Калужской области еще будет морозно. Местами – в районе -10 градусов.

А вот днем потеплеет до +3.

Осадки не ожидаются. Порывы ветра в Калуге – до 4 м/с.

На выходных днем будет до +5, на следующей неделе – до +10.

По народным приметам, если 18 марта стоит ясная и теплая погода - лето будет теплым, но не очень жарким. Кроме того, летом не будет много гроз и града.

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