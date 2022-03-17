В Калужской области прогнозируют солнечную погоду
В четверг, 17 марта, в Калужской области ожидается морозная солнечная погода.
Утром температура воздуха составит около -9 градусов, днем – около -2, вечером – в районе -5.
Порывы ветра в Калуге составят до 4 м/с, влажность воздуха – 60%.
Православные христиане 17 марта почитают память святого Герасима. В народе эту дату прозвали Герасим-грачевник и связывали ее с прилетом грачей, которые были верным признаком наступления весны.
По народным приметам, если грачи громко кричат - будет дождь, а если стаями летают над гнездами и беспокойно себя ведут - к перемене погоды.
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