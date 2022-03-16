В Калужскую область вернутся морозы

В среду, 16 марта, в Калужской области ожидается морозная погода.

Температура воздуха утром составит около -7 градусов. Днем – в районе -3, вечером – около -5.

Местами возможен небольшой снег.

Порывы ветра в Калуге – до 3 м/с. Влажность воздуха – 70%.

Православная церковь 16 марта почитает святых мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска.

По народным приметам, если вокруг дерева снег тает с пологими краями, то весна будет затяжная. Если же круги с крутыми краями, то весна будет ранняя и короткая.

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