В Калужской области прогнозируют облачную погоду

Во вторник, 15 марта, в Калужской области утром ожидается солнечная погода, а днем и вечером – облачная.

Утром и вечером температура воздуха составит около -5 градусов, днем – в районе нуля.

Порывы ветра в Калуге составят около 3 м/с, влажность воздуха – 70%.

15 марта в народе - день Федота Ветроноса. Он может принести как оттепель, так и резкое похолодание. В зависимости от этого делали прогнозы на лето и урожай.

Какая погода в этот день, таким будет июль, подметили в народе.

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