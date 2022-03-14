В Калужской области неделя начнется с потепления

В понедельник, 14 марта, в Калужской области ожидается небольшое потепление.

Днем температура воздуха поднимется до +4 градусов. Будет пасмурно, но без осадков.

Порывы ветра в Калуге - до 4 м/с, влажность воздуха - 80%.

14 марта в народе - Авдотьи. Пасмурно на Авдотью - лето будет сырое.

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