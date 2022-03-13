В Калужской области температура воздуха поднимется выше нуля

Утром в воскресенье, 13 марта, в Калужской области ожидается около -4 градусов.

Днем потеплеет до +2. Будет пасмурно, но без осадков.

Порывы ветра в Калуге - до 4 м/с. Влажность воздуха - 80%.

В народе день называется Василий-капельник, так как к этому времени уже обычно тает снег. Если 13 марта идет дождь, то летом будет хорошая погода, а пасмурная погода без осадков предвещает ночные заморозки в ближайшее время.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!