В Калужской области потеплеет на выходных

На выходных в Калужской области ожидается потепление.

Если утром будет еще -9, то днем и вечером – в районе нуля.

В течение дня возможны небольшой снег, дождь.

Порывы ветра в Калуге – до 3 м/с.

В воскресенье прогнозируется плюсовая погода.

12 марта православные христиане почитают память святого Прокопия. Наши предки верили, что именно с этого дня зима окончательно уходит, уступая место весне.

Считалось, что если 12 марта идет дождь или снег, то лето будет холодным и ненастным, а если дует южный ветер и на улице капель, то лето будет жарким.

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