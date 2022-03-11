В пятницу, 11 марта, в Калужской области сохранится морозная погода.

Утром синоптики обещают до -10 градусов, днем – около -5, вечером – в районе -10.

Осадков не ожидается. Утром в Калуге будет солнечно, днем небо могут затянуть облака.

11 марта православные христиане почитают память святого Порфирия. Считается, что если в этот день идет дождь, то лето будет теплым и солнечным.

По народным приметам, если ночью небо ясное и звездное - лето будет жарким, но с частыми грозами. А если 11 марта выпал снег, то лето будет холодным и сырым.

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