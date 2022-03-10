В Калужской области прогнозируют морозную и солнечную погоду

В четверг, 10 марта, в Калужской области ожидается морозная погода без осадков.

Утром синоптики прогнозируют около -12 градусов, днем – около -6, вечером – в районе -8.

В Калуге будет солнечно. Порывы ветра – до 7 м/с. Влажность воздуха – около 60%.

Православная церковь 10 марта почитает память святителя Тарасия, патриарха Константинопольского.

По народным приметам, если на Тарасия стоит теплая и солнечная погода, то лето будет жарким. А если идет дождь или снег, то и лето будет холодным и дождливым.

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