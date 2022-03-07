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В Калужской области неделя начнется с пасмурной погоды

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 07.03.2022 05:50 0 199
В Калужской области неделя начнется с пасмурной погоды

Утром в понедельник, 7 марта, синоптики прогнозируют около -4 градусов, днем – в районе нуля. 

Порывы ветра в Калуге – до 4 м/с. Влажность воздуха – 80%.

Вечером местами возможен снег.

7 марта в народе - день Маврикия. В это время начинали возвращаться грачи, которых было принято встречать и подкармливать. Крестьяне верили, что это сулит урожайный и богатый год.

По народным приметам, холодная погода в этот день или сильный туман - лето будет очень дождливым.

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Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 07.03.2022 05:50 0 199
Тэги: погода
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