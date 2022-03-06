В Калужской области прогнозируют морозные выходные

На длинных выходных в Калужской области ожидается морозная погода.

Утром в воскресенье, 6 марта, синоптики прогнозируют около -5 градусов, днем – в районе -2. Пасмурно, но без осадков.

Порывы ветра в Калуге – до 6 м/с. Влажность воздуха – 70%.

Православная церковь в этот день чтит память преподобного Тимофея. В народе эту дату называли Тимофей-весновей и по приметам сегодняшнего дня судили о том, какой будет весна.

По народным приметам, если вокруг деревьев начал таять снег, то надо присмотреться к его краям. Если они крутые и острые - весна будет холодной и дождливой, пологие - скоро будет тепло.

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