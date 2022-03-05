В Калужской области прогнозируют пасмурную погоду в рабочую субботу

В субботу, 5 марта, в Калужской области ожидается пасмурная погода.

Температура воздуха будет находиться в районе -2 градусов. Без осадков.

Порывы ветра в Калуге – до 5 м/с, влажность воздуха – 80%.

5 марта православные христиане почитают память епископа Льва Катанского. Наши предки считали, что святой властвовал над падающими звездами, потому много примет было связано именно с ночным небом.

По народным приметам, если падающих звезд много и они яркие – морозы продержатся еще некоторое время. Если звезд почти не видно – будет оттепель.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!