В Калужской области прогнозируют морозную погоду

В пятницу, 4 марта, в Калужской области ожидается небольшой мороз.

Температура воздуха утром составит около -4 градусов, днем – в районе -1.

Порывы ветра в Калуге – до 4 м/с, влажность воздуха – 80%.

4 марта православная церковь чтит память апостолов Архиппа и Филимона, а также равноапостольной мученицы Апфии.

По народным приметам, если на дорогах много ворон и галок, то ближайшие дни будут пасмурными.

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