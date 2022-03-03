В Калужской области ожидается небольшое похолодание

В четверг, 3 марта, в Калужской области ожидается пасмурная погода.

Утром температура воздуха составит около -5 градусов, днем – в районе +1.

Осадки не ожидаются. Влажность воздуха – до 90%.

По предварительным данным, в следующие 10 дней температура воздуха в Калуге не будет подниматься выше нуля. Ночью – до 10 градусов мороза.

3 марта православная церковь чтит память святителя Льва. В народе же этот день называли «Ярило с овсянкой». Наши предки считали желтую птичку овсянку предвестницей прихода тепла.

По народным приметам, если 3 марта облака висят высоко в небе - скоро погода ухудшится. Алая заря - примета того, что скоро пойдет снег. Деревья трещат - к сильному морозу.

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