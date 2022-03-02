В Калужской области ожидается пасмурная погода

В среду, 2 марта, в Калужской области сохранится пасмурная погода.

Температура воздуха утром составит около нуля градусов, днем – до +3.

Без осадков, порывы ветра – до 3 м/с.

По народным приметам, если 2 марта туман - лето обещает быть дождливым, если солнечно - жарким, а если мороз - холодным.

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