В Калуге март начнется с потепления

Утром во вторник, 1 марта, в Калужской области ожидается около -5 градусов.

Но днем воздух прогреется до +4.

Осадки не ожидаются. В Калуге будет солнечно.

Порывы ветра - до 2 м/с, влажность воздуха - около 70%.

По народным приметам, если 1 марта тепло и светит солнце, то и вся весна будет такой.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!