В Калужской области февраль закончится солнечной погодой

В понедельник, 28 февраля, в Калужской области ожидается солнечная погода.

Температура воздуха утром будет находиться в районе -1 градуса, днем и вечером – до +3.

Порывы ветра в Калуге – до 3 м/с, влажность воздуха – 70%.

28 февраля церковь чтит память апостола от 70-ти Онисима. В народе день получил название «Зимобор», «Анисим-зорник» и «Онисим-овчарник», ведь Онисим считался покровителем овцеводства. Днем хозяева овец накрывали у себя дома щедрые столы для пастухов и дарили им подарки.

По народным приметам, какая погода на Онисима, таким будет и сентябрь.

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