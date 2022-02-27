В Калужской области прогнозируют морозы

В воскресенье, 27 февраля, в Калужской области сохранится пасмурная погода.

Температура воздуха в течение всего дня будет находиться в районе -2 градусов.

Порывы ветра в Калуге – до 5 м/с, влажность воздуха – 75%.

27 февраля в народе — Кириллов день, или Бабьи взбрыксы. В старину на Руси в этот день женщины ходили с гостинцами к повитухам, которые принимали у них роды.

По народным приметам, морозный день говорит о том, что лето будет жарким.

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