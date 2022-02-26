В субботу, 26 февраля, в Калужской области ожидается пасмурная погода без осадков.

Температура воздуха утром составит около -2 градусов, днем – до +3, вечером – в районе нуля.

Порывы ветра в Калуге – до 5 м/с, влажность воздуха – 75%.

26 февраля православная церковь почитает память святых Мартиниана (Мартына), Зои и Фотинии (Светланы).

По народным приметам, если в Мартынов день много снега и он не тает, то весна будет холодной. Если же снег начал таять, то весной будет тепло. Пасмурный день - к поздней весне, а громко поющие синицы - к ранней.

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