В пятницу, 25 февраля, в Калужской области ожидается солнечная погода.

Утром будет около -2 градусов, днем – до +4.

Осадки не прогнозируются.

Порывы ветра – до 6 м/с, влажность воздуха – 75%.

25 февраля православная церковь чтит память святых Алексия и Мелетия. В народе этот день прозвали «рыбным», в него старались подавать на стол рыбные блюда.

По народным приметам, чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее будет март.

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