В Калужской области ожидается солнечная погода
В пятницу, 25 февраля, в Калужской области ожидается солнечная погода.
Утром будет около -2 градусов, днем – до +4.
Осадки не прогнозируются.
Порывы ветра – до 6 м/с, влажность воздуха – 75%.
25 февраля православная церковь чтит память святых Алексия и Мелетия. В народе этот день прозвали «рыбным», в него старались подавать на стол рыбные блюда.
По народным приметам, чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее будет март.
То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!