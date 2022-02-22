МЧС предупреждает о сильном ветре в Калужской области 23 февраля

Ночью и днем в среду, 23 февраля, в Калужской области ожидается усиление юго-западного ветра. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Жителям региона советуют не выходить на улицу без лишней необходимости.

По информации МЧС, порывы ветра будут достигать 13-18 м/с.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!