В Калужской области ожидается солнечная погода

В четверг, 24 февраля, температура воздуха в Калужской области будет находиться в районе нуля градусов.

Небо будет ясным.

Порывы ветра в Калуге будут достигать 3 м/с. Влажность воздуха – 75%.

24 февраля православные христиане почитают святого мученика Власия Севастийского. Поскольку он считается покровителем домашних животных, то этот день часто называли Коровьим праздником и с особой заботой относились сегодня к домашнему скоту.

По народным приметам, если на Власия началась оттепель, то можно спокойно выдохнуть - морозов больше не будет, и в середине марта уже будет тепло.

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