В Калужской области прогнозируют дождь со снегом 23 февраля

В среду, 23 февраля, температура воздуха в Калуге будет находиться в районе нуля градусов.

В первой половине дня ожидаются дождь со снегом.

Порывы ветра в Калуге будут достигать 7 м/с. Влажность воздуха – 80%.

23 февраля наши предки праздновали Прохора Весновея. «Пришел Прохор да Влас - скоро весна у нас», - говорили в народе. «На Прохора и зимушка-зима заохает, а февраль бушует, но весну чует». Считается, что с этого дня морозы слабеют.

По народным приметам, если кот царапает пол - к ветру и метели.

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