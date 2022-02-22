В Калужской области прогнозируют облачную погоду
Во вторник, 22 февраля, в Калужской области ожидается облачная погода.
Местами возможны дождь со снегом.
Температура воздуха утром составит около +2 градусов, днем – до +4, вечером – в районе +1.
Порывы ветра в Калуге – до 7 м/с. Влажность воздуха – около 85%.
22 февраля церковь чтит память преподобного Панкратия Печерского, а также преподобных Геннадия и Никифора Важеозерских. В народе день называют Панкраты, Лаптев день и Никифоры. Крестьяне на Панкраты плели лапти из древесного лыка.
Мороз в этот день считается не очень хорошей приметой. Он означает, что холода продержатся еще долго.
То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!