В Калужской области прогнозируют облачную погоду

Во вторник, 22 февраля, в Калужской области ожидается облачная погода.

Местами возможны дождь со снегом.

Температура воздуха утром составит около +2 градусов, днем – до +4, вечером – в районе +1.

Порывы ветра в Калуге – до 7 м/с. Влажность воздуха – около 85%.

22 февраля церковь чтит память преподобного Панкратия Печерского, а также преподобных Геннадия и Никифора Важеозерских. В народе день называют Панкраты, Лаптев день и Никифоры. Крестьяне на Панкраты плели лапти из древесного лыка.

Мороз в этот день считается не очень хорошей приметой. Он означает, что холода продержатся еще долго.

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