МЧС предупреждает о сильном ветре в Калужской области 20 февраля

В воскресенье, 20 февраля, в Калужской области ожидается сильный ветер. Об этом предупреждают в региональном ГУ МЧС.

Напомним, ранее спасатели уже предупреждали о ветре. Он держится в регионе несколько дней.

Порывы будут достигать 13-18 м/с, говорится в сообщении ведомства.

Жителям Калуги и области рекомендуют не выходить на улицу без лишней необходимости.

- В случае если Вы стали участником или свидетелем происшествия или чрезвычайной ситуации, звоните по телефону «112», «01», с мобильного «101», - говорится в сообщении спасателей. - Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.

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