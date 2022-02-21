В Калужской области прогнозируют дождливую неделю

В понедельник, 21 февраля, в Калужской области ожидается пасмурная погода с мокрым снегом и дождем.

Температура воздуха в течение суток будет находиться в районе +2 градуса.

Порывы ветра в Калуге – до 5 м/с. Влажность воздуха – около 90%.

Такая погода сохранится до конца недели.

21 февраля православная церковь чтит память пророка Захария, которого в народной и в церковной традиции прозвали Захарий Серповидец. В этот день было принято готовить сельскохозяйственный инвентарь к наступлению полевых работ.

По народным приметам, чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее будет март.

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