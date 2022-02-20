В Калужской области прогнозируют дожди
В воскресенье, 20 февраля, в Калужской области ожидается пасмурная погода. Местами – мокрый снег и дождь.
Температура воздуха в течение суток будет находиться в районе +1 градуса.
Порывы ветра в Калуге – до 10 м/с. Влажность воздуха – около 85%.
20 февраля православная церковь почитает память святых Луки, Федора и Порфирия.
Согласно народным приметам, если облака на небе плывут высоко - ближайшие дни будут без осадков, а облака синего или серого цвета принесут скорое тепло.
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