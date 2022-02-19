В Калужской области сохранится пасмурная погода

В субботу, 19 февраля, в Калужской области ожидается пасмурная погода.

Температура воздуха в течение суток будет находиться в районе +1 градуса.

Местами – мокрый снег и дождь.

Порывы ветра в Калуге – до 18 м/с. Влажность воздуха – около 90%.

19 февраля православные христиане почитают память святого Вукола.

По народным приметам, чем теплее день Вукола, тем холоднее будет март.

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