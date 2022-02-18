МЧС предупреждает о сильном ветре в Калужской области 19 февраля

В субботу, 19 февраля, в Калужской области ожидается сильный ветер. Об этом предупреждают в региональном ГУ МЧС.

Порывы будут достигать 13-18 м/с, говорится в сообщении спасателей.

Жителям Калуги и области советуют не выходить на улицу без лишней необходимости.

- Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам, - напоминают в МЧС.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!