В Калужской области сохранится плюсовая температура воздуха

В пятницу, 18 февраля, в Калужской области ожидается пасмурная погода.

Температура воздуха в течение всего дня будет находиться в районе +2 градусов.

Местами возможны мокрый снег и дождь.

В Калуге ожидаются порывы ветра до 10 м/с. Влажность воздуха – 85%.

Такой же будет погода и на выходных.

18 февраля православные христиане чтят память святой Агафьи. В народе ее прозвали Агафья Скотница, так как святая считалась покровительницей домашнего скота.

По народным приметам, если день выдался теплым, то сильных морозов больше не будет.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!