МЧС предупредило о сильном ветре в Калужской области 17 и 18 февраля

В четверг и пятницу, 17-18 февраля, в Калужской области ожидается сильный ветер. Об этом предупредило региональное ГУ МЧС.

Порывы юго-восточного ветра будут достигать 18 м/с.

Спасатели рекомендуют жителям Калужской области не выходить на улицу.

- В случае, если вы стали участником или свидетелем происшествия или чрезвычайной ситуации, звоните по телефону 112, 01, с мобильного - 101. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно, - говорится в предупреждении МЧС.

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