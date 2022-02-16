МЧС предупреждает о сильном ветре в Калужской области 17 февраля

В четверг, 17 февраля, в Калужской области ожидается потепление и усиление ветра. Южные порывы будут достигать 13-18 м/с, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Спасатели рекомендуют жителям области не выходить на улицу.

- Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам, - подчеркнули в МЧС. - Если вы выехали за пределы населенного пункта, то целесообразно выйти из автомобиля и укрыться в дорожном кювете или ближайшем логу. В городе надо немедленно покинуть автомобиль, автобус, трамвай и спрятаться в ближайшем убежище, подземном переходе или подвале. При нахождении в дороге, на открытой местности, лучше всего скрыться в яме, овраге и плотно прижаться к земле.

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