В Калужской области прогнозируют дождь и сильный ветер
В четверг, 17 февраля, в Калужской области ожидается потепление.
Оттепель принесет мокрый снег и дожди.
Утром синоптики прогнозируют около нуля градусов, днем и вечером – до +3.
Во второй половине дня возможны осадки. Порывы ветра в Калуге – до 18 м/с.
17 февраля православная церковь почитает память преподобного Николая Исповедника. В народе этот день получил название Никола Студеный, так как обычно 17 февраля наступали сильные заморозки, которые называли «Никольскими морозами».
По народным приметам, если еловые ветки загибаются к низу - стоит ждать снега, а если ветки подняты вверх - погода будет ясная.
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