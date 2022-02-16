В среду, 16 февраля, в Калужской области сохранится морозная погода.

Утром будет ясно, до -7. Днем и вечером небо затянут облака, температура воздуха повысится до -1, но без осадков.

Порывы ветра в Калуге – до 5 м/с. Влажность воздуха – 80%.

По народным приметам, если воробьи чирикают громко - весна наступит очень скоро. Идет снег - до весны еще далеко. С 16 февраля отсчитывали 7 утренних морозов - считалось, что после этого наступит настоящая весна.

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